Открылась выставка «Образ Александра Невского в православном искусстве»

11:20, 16 сентября 2021, ПАИ

В выставочном зале Союза художников открылась выставка «Образ Александра Невского в православном искусстве», которая продлится и будет свободна для посещения до 12 октября, сообщает пресс-служба администрации города.

От имени главы Пскова участников и гостей выставки поприветствовал депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев. «Сегодняшняя выставка - особая. Она открывается в год, когда все мы отмечаем 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Великий воин, олицетворяющий собой русскую нацию, Александр Невский внес огромный вклад в дело сохранения православия на Руси. Его жизнь - это сочетание церковного, государственного и общественного служения. Для каждого псковича это имя особо значимо, и мы гордимся, что оно неразрывно связано и с Псковской землей», - подчеркнул депутат.

На выставке представлены работы 13 художников из Сергиева Посада, Санкт-Петербурга и Пскова,среди которых Валерий Федоров, Дмитрий и Наталья Яблочкины, Галина Одинокая и другие выдающиеся художники.

Работы выполнены в разных техниках изобразительного искусства, а специально для выставки из храма были доставлены врата Александра Невского.