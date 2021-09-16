Более 165 тысяч псковичей сделали прививку от COVID-19
165 464 жителя Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделали 180 655 жителей региона (456 — за сутки). Всего использовано 76,9 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 48 461 человек, 41 921 пациент выздоровел, 724 человека умерло. Коечный фонд для коронавирусных больных в регионе занят на 81%.
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