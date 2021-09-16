Коечный фонд для коронавирусных больных в Псковской области занят на 81%

11:21, 16 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области коечный фонд для коронавирусных больных занят на 81%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что был восстановлен размер коечного фонда до 600 мест. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 48 461 человек (102 – за последние сутки).