Коечный фонд для коронавирусных больных в Псковской области занят на 81%
В Псковской области коечный фонд для коронавирусных больных занят на 81%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Глава региона отметил, что был восстановлен размер коечного фонда до 600 мест. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 48 461 человек (102 – за последние сутки).
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