В Пустошкинском районе мужчины ради забавы расстреляли семью уток
В деревне Щукино Пустошкинского района мужчины ради забавы застрелили семью уток. Сообщение о вопиющем случае оставила местная жительница на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Instagram.
«Один человек вместе со своим другом, сидя за рулём автомобиля, расстреляли из воздушки семью уток, которая живет в нашем озере, ради развлечения. Была большая семья 8 уток, осталось только 4», - рассказала женщина. Она заметила, что на берегу расположены дома местных жителей, то есть это населённый пункт.
По словам женщины, трупы уток так и остались лежать там, где их подстрелили. Она заявила, что знает имя человека, который убил птиц, и поинтересовалась, как его наказать.
На сообщение отреагировали сотрудники комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области и попросили контакт заявительницы для связи по вопросу расстрела уток.
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