Невельские полицейские раскрыли кражу из дачного дома
Вечером 15 сентября жительница Невеля обратилась в отдел полиции и сообщила, что была совершена кража из ее дачного дома, сообщает Псковскому агентству информации пресс-служба УМВД.
15 сентября жительница Невеля обратилась за помощью в полицейский участок. По словам женщины, ее дачный дом обокрали накануне вечером и вынесли печные дверцы, инструменты и алюминиевое корыто.
В ходе разыскных мероприятий выяснилось, что грабителем оказалась 26-летняя невельчанка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража» УК РФ.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как относитесь к служебным романам?
16 сентября 2021
Ольга Серова: Важно сохранять и развивать добрососедские и партнерские отношения с Германией
16 сентября 2021
В ПсковГУ начал работу форум «Россия – Германия в образовательном, научном и культурном диалоге»