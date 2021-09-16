Невельские полицейские раскрыли кражу из дачного дома

12:07, 16 сентября 2021, ПАИ

Вечером 15 сентября жительница Невеля обратилась в отдел полиции и сообщила, что была совершена кража из ее дачного дома, сообщает Псковскому агентству информации пресс-служба УМВД.

15 сентября жительница Невеля обратилась за помощью в полицейский участок. По словам женщины, ее дачный дом обокрали накануне вечером и вынесли печные дверцы, инструменты и алюминиевое корыто.

В ходе разыскных мероприятий выяснилось, что грабителем оказалась 26-летняя невельчанка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража» УК РФ.