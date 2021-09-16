В Псковской областной организации Всероссийского общества слепых проведут ремонт

12:08, 16 сентября 2021, ПАИ

В Псковской областной организации Всероссийского общества слепых проведут ремонт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

15 сентября организацию посетила глава Пскова Елена Полонская. Ремонт состоится благодаря реализации социального проекта с городом-побратимом Нойсом. Заявку на ремонт Псковская городская Дума направила партнерам в феврале, сейчас проект одобрили. На 300 тысяч рублей в помещениях проведут косметический ремонт, закупят мебель, в том числе стеллажи, чтобы организовать выставку раритетных вещей общества.

Елена Полонская осмотрела помещения, которые планируется привести в порядок, а также поблагодарила активистов города Нойса, в том числе Юргена Штодта, за оказание помощи учреждениям Пскова и готовность к сотрудничеству.

«Благодаря выделенным денежным средствам организация «Общество слепых» сможет отремонтировать помещения, в которых в дальнейшем будут реализовывать новые важные проекты», - отметила глава муниципального образования.

Напомним, социальный проект реализуется уже второй год подряд. В прошлом году были отремонтированы палаты и помещения на первом этаже ГБУЗ ПО «Хоспис им. Святой Марфы-Марии» на сумму более 360 тыс. рублей.