В Псковской областной организации Всероссийского общества слепых проведут ремонт
В Псковской областной организации Всероссийского общества слепых проведут ремонт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».
15 сентября организацию посетила глава Пскова Елена Полонская. Ремонт состоится благодаря реализации социального проекта с городом-побратимом Нойсом. Заявку на ремонт Псковская городская Дума направила партнерам в феврале, сейчас проект одобрили. На 300 тысяч рублей в помещениях проведут косметический ремонт, закупят мебель, в том числе стеллажи, чтобы организовать выставку раритетных вещей общества.
Елена Полонская осмотрела помещения, которые планируется привести в порядок, а также поблагодарила активистов города Нойса, в том числе Юргена Штодта, за оказание помощи учреждениям Пскова и готовность к сотрудничеству.
«Благодаря выделенным денежным средствам организация «Общество слепых» сможет отремонтировать помещения, в которых в дальнейшем будут реализовывать новые важные проекты», - отметила глава муниципального образования.
Напомним, социальный проект реализуется уже второй год подряд. В прошлом году были отремонтированы палаты и помещения на первом этаже ГБУЗ ПО «Хоспис им. Святой Марфы-Марии» на сумму более 360 тыс. рублей.
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