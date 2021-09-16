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Вакцинация против гриппа стартовала в Гдовской райбольнице

В Гдовской районной больнице стартовала вакцинация против гриппа. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

Прививку «Совигрипп» могут бесплатно сделать все желающие. Для этого нужно обратиться в прививочный кабинет (на 2-м этаже поликлиники) или прийти на приём к участковому терапевту.

Именно сейчас, до наступления его эпидемиологического подъёма, врачи рекомендуют взрослым и детям получить прививку от гриппа. Вакцинация является самым эффективным средством его профилактики, в результате которой меньше людей разного возраста охвачены этой болезнью. Уменьшается тяжесть и длительность заболевания, а также риск возникновения осложнений.

«Мы призываем гдовичей не заниматься самолечением, а при первых же признаках простуды обращаться за медпомощью, — рассказала заведующая районной поликлиникой Екатерина Семёнова. — Порой симптомы коронавирусной инфекции схожи с признаками простуды. Если у вас заложен нос или першит в горле, не паникуйте, вполне возможно, что у вас сезонная простуда, но обязательно обратитесь в больницу. Имейте в виду, что обращение на поздних стадиях чревато ухудшением состояния здоровья, а иногда приводит и к летальному исходу».

По роду профессиональной деятельности обязательно должны привиться от гриппа лица, имеющие высокий риск заболевания и заражения, — студенты, медицинские работники, работники социальной сферы, образования, обслуживания, общественного питания, транспорта, торговли, военнослужащие, сотрудники полиции.

Вакцинация детей проводится с 6-месячного возраста. Для того чтобы иммунитет против гриппа успел сформироваться к моменту начала эпидемии, сделать прививку необходимо заблаговременно (сентябрь, первые две недели октября). Не откладывайте поход в поликлинику, позаботьтесь о своем здоровье прямо сейчас.

Нередко при коронавирусной инфекции появляются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Тошнота, рвота, боли в животе, диарея. Эти признаки человек может ошибочно принять за пищевое отравление. Самолечение и позднее обращение к врачу в такой ситуации может существенно ухудшить течение и прогноз заболевания.

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