Следователи начали проверку после гибели двух мужчин в больнице в Великолукском районе

12:13, 16 сентября 2021, ПАИ

Следователи проводят проверку по сообщению о смерти двух человек, которые были госпитализированы с признаками отравления из деревни в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По предварительным данным, смертельное отравление могло произойти после употребления суррогатного алкоголя. В настоящее время на место происшествия выехал руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Пётр Крупеня, который лично координирует работу сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления. Обстоятельства произошедшего уточняются.