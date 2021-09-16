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Спорт

Псковичка Марина Борисенкова завоевала серебро на рейтинговом турнире в Вильнюсе

Председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат областного Собрания Марина Борисенкова завоевала серебро на рейтинговом турнире по спортивному, точному ориентированию (Трейл-О) в Вильнюсе (Литва). Об этом она сообщила Псковскому агентству информации.

С 10 по 12 сентября спортсмены из разных стран мира соревновались сразу на нескольких дистанциях: «Спринт», «Темп-О», «Классическая дистанция». За победу боролись 9 сборных команд: России, Латвии, Литвы, Италии, Польши, Словении, Чехии, Украины, Великобритании. Сборную России представляли спортсмены из Липецка, Нижнего Новгорода, Пскова, Екатеринбурга, Краснодарского края.

Победу по сумме результатов соревнований одержала сборная команда России, спортсмены завоевали 8 медалей разного достоинства и кубок за первое место. Марина Борисенкова заняла второе место на классической дистанции. У Павла Шматова (Липецк), Любови Козиной (Нижний Новгород), Натальи Салаховой (Екатеринбург) - золотые медали, у Артема Халанского (Краснодарский край) – серебряная медаль.

«Маршруты пролегали по лесным тропам и открытой, холмистой местности, участникам повезло с погодой – дни соревнований были солнечными и ясными, поэтому ничто не помешало проведению мероприятия», - отметила Марина Борисенкова.

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