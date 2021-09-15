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Культура

Псковский театр кукол открывает новый сезон 18 сентября

Фото Санкт-Петербургского кукольного театра сказки

59-й театральный сезон Псковский областной театр кукол откроет 18 сентября спектаклем «Машенька и Медведь», 19 сентября – «Веселая репка» начало в 12:00 и 14:00, сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

До этого времени труппа отправится на обменные гастроли в Санкт-Петербург в «Кукольный театр сказки», на сцене которого будут представлены давно полюбившиеся  зрителям спектакли «Любопытный слоненок», «Прыгучий мышонок» и «Фауст».

Три спектакля покажет Санкт-Петербургский государственный кукольный театр сказки в Пскове в рамках федерального проекта «Большие гастроли для детей и молодежи».

24, 25 и 26 сентября на сцене Псковского областного театра кукол артисты представят псковским зрителям свои спектакли: «Синяя Борода», «Любопытный тигренок Бинги» и «Люшины сказки». 

Описание спектаклей:

24 сентября 13:00, 16:00 для зрителей 6+. «Синяя Борода» - веселая жизнеутверждающая страшилка.

Зрителям предстоит проникнуть в тайны средневекового замка, увидеть знаменитые сокровища человека по прозвищу Синяя Борода и убедиться в том, что настоящая француженка найдет выход из любой, даже самой безвыходной ситуации. Спектакль имеет много театральных наград: лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» в номинации «Лучший спектакль в театре кукол» и «Лучший актёрский дуэт в театре кукол» (Владимир Чернявский и Валентин Морозов за исполнение ролей Синей Бороды и его супруги, юной Мари), а также соискатель Государственной премии России.

25 сентября 12:00, 15:00 для зрителей 0+. «Любопытный тигренок Бинги» - яркий, игровой, музыкальный кукольный спектакль для малышей и их родителей. Главная героиня спектакля – маленькая девочка, которая, как и зрители, любит слушать сказки, героев русских народных сказок: зайчика-попрыгайчика, лисичку-сестричку... Для нее сказочница Люша с юмором, озорством и с помощью симпатичных кукол разыграет веселые и нравоучительные истории - «Лиса и заяц», «Сказка о непослушном петушке» и «Три медведя».

Приглашаем зрители от трёх лет и старше понаблюдать за увлекательным сюжетом и поиграть вместе с артистами.

26 сентября 12:00, 15:00 для зрителей 0+. В спектакле «Люшины сказки» пойдет рассказ о забытом дне рождения, о муравье Томасе, который больше всего на свете любил сахар, о дружбе кузнечика Дэнди и улитки Оливии и, конечно же, о тигренке Бинки, у которого исчезли все полоски.  Актеры разыгрывают сказки одну за другой, импровизируют, меняясь ролями, общаются со зрителями, вовлекая их в действие.

Добавим, что в рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи» труппа Псковского областного театра кукол отправиться на обменные гастроли в Санкт-Петербург в «Кукольный театр сказки», на сцене которого будут представлены давно полюбившиеся  зрителям спектакли «Любопытный слоненок», «Прыгучий мышонок» и «Фауст».

Заказ и бронирование билетов на сайте Театрально-концертной дирекции.

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