Эксперт: Форум в ПсковГУ важен в становлении более тесных отношений между Россией и Германией в формате «народной дипломатии»

13:12, 16 сентября 2021, ПАИ

«Форум «Россия – Германия в образовательном, научном и культурном диалоге» имеет важное значение в становлении более тесных отношений между Россией и Германией именно в формате «народной дипломатии», в формате диалога представителей науки, культуры», - такое мнение о проходящем в ПсковГУ мероприятии выразил ведущий научный сотрудник Центра германских исследований отдела страновых исследований Института Европы РАН Александр Камкин, передает корреспондент Псковского агентства информации.



По его словам, несмотря на все политические противоречия, которые наблюдаются между странами, не снижается товарооборот между ними и, к счастью, не прекращаются культурные связи, связи в научной среде, академический обмен, диалог ученых, деятелей науки. «Это крайне важно именно в контексте пресловутой «мягкой силы», о которой говорят. И год 2021-й является знаковым, потому что в этом году Германии присудили первое место в списке из 100 государств, проводящих политику «мягкой силы». Соответственно, Германия обогнала Соединенные Штаты, Великобританию, другие страны по интенсивности своей политики «мягкой силы», и здесь, конечно, нам есть чему поучиться у наших немецких коллег», - отметил Александр Камкин.



Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований также отметил, что Псков еще в старину являлся торговыми воротами русских княжеств с Европой, поэтому «весьма символично, что форум проходит здесь». «Но, прежде всего, основное значение этого мероприятия, как мне видится, — это углубление контактов и интенсификация российско-германского диалога как раз в сфере образования, науки, культуры — тех областей, которые, к счастью, в меньшей степени подвержены каким-либо политическим перипетиям и могут послужить мостами к взаимопониманию между нашими народами», - подчеркнул он.



Напомним, что 16 сентября в ПсковГУ начал работу Международный научно-просветительский форум «Россия – Германия в образовательном, научном и культурном диалоге». Мероприятие проходит в рамках Года Германии в России в 2020/2021 годах. Его цель – популяризация истории, культуры Германии, немецкого языка среди населения Псковской области, граждан РФ и государств СНГ, сообщили организаторы.

В работе форума принимают участие ученые, преподаватели, представители молодежных объединений, общественные деятели и студенты из вузов Пскова, Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Калининграда, Великого Новгорода, Тюмени и их коллеги из Германии в online-формате. Партнерами форума являются Общество содействия побратимским связям между Псковом и Нойсом (ФРГ), Гимназия имени А. Гумбольдта в городе Нойсе, Институт Европы РАН, Псковская областная общественная организация «Ассоциация гуманитарной культуры», Псковское региональное отделение Русского географического общества.