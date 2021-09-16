Более двух тысяч польских саженцев запретили ввозить в Псковскую область
В Псковскую область запретили ввоз 2050 польских саженцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
На российско-латвийском участке госграницы в МАПП «Бурачки» провели контроль саженцев декоративных деревьев для открытого грунта. Растения перевозили автотранспортным средством из Польши в адрес оптовой фирмы, занимающейся торговлей цветами и растениями в Москве.
В ходе проверки установлено несоответствие информации об отправителе груза, содержащейся на маркировочных этикетках продукции, сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате. Ввоз был запрещён.
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