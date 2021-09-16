Псковская ГРЭС перешла на зимний режим работы
16 сентября 2021 года в соответствии с постановлением администрации Дедовичского района Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» начала новый отопительный сезон, сообщили Псковскому агентству информации на предприятии.
Оборудование электростанции и тепловые сети выведены на необходимые температурные параметры. В первую очередь к системе теплоснабжения были подключены объекты социальной сферы.
В межотопительный период энергетики провели плановый ремонт теплофикационного оборудования и тепловой сети.
Кроме того, было произведено полное техническое диагностирование с заменой узлов и деталей, выработавших свой ресурс, выполнен ремонт запорной и регулирующей арматуры. На объектах системы теплоснабжения заменены три изношенные участка трубопровода, выполнен ремонт секционных задвижек, дренажей и воздушников, проведен осмотр теплосети на предмет износа тепловой изоляции.
«К началу отопительного сезона мы провели ремонтную кампанию на тепловых сетях, оборудовании электростанции и в полной мере готовы нести зимнюю нагрузку, – отметил технический директор - главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев. – Обращаю внимание потребителей, что подключение к теплу производится поэтапно и может занимать несколько дней в связи с необходимостью регулировки внутридомовых систем отопления».
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