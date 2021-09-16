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Общество

Псковская таможня проводит акцию «На что жалуетесь?»

8 октября Псковская таможня приглашает участников внешнеэкономической деятельности и заинтересованных физических лиц принять участие в акции «На что жалуетесь?», сообщили в пресс-службе ведомства. 

Основной целью встречи является возможность досудебного урегулирования разногласий с таможенным органом и повышение эффективности института ведомственного обжалования и правовой грамотности участников ВЭД. В акции могут принять участие физические и юридические лица. Юридическому лицу или его представителю необходимо иметь при себе документ, подтверждающий его полномочия.

Акция состоится 8 октября с 11:00 до 15:00 в конференц-зале Псковской таможни на улице Воровского, 20. С 13:00 до 14.00 будет перерыв на обед. 

В связи с необходимостью соблюдения пропускного режима необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Также обязательно соблюдение масочного режима. 

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