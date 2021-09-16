Избивший пенсионерку до смерти мужчина получил срок в Новосокольническом районе

14:28, 16 сентября 2021, ПАИ

Новосокольнический районный суд приговорил мужчину к тюрьме за избиение пенсионерки до смерти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

26 октября 2020 года подсудимый совместно с человеком, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находился в индивидуальном жилом доме по месту проживания последнего и его матери. В ходе распития спиртных напитков подсудимый и его соучастник поссорились с потерпевшей, которая мешала им своим присутствием. Опасаясь насилия с их стороны, женщина вышла из дома. Заметив это, мужчины отправились на поиски и обнаружили потерпевшую недалеко от дома. Затем подсудимый избил пожилую женщину руками и ногами. Пенсионерка получила переломы рёбер и разрывы внутренних органов, от массивной кровопотери она умерла.

В судебном заседании мужчина не признал себя виновным и пояснил, что женщину не бил, а только отряхивал пыль с её одежды. Он заявил, что протоколы следственных действий подписывал, не читая.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.