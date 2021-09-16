Пересильд и Шипенко будут снимать фильм на МКС 10 суток

14:46, 16 сентября 2021, ПАИ

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд будут снимать фильм «Вызов» в течение 10 суток на Международной космической станции, в целом они проведут на станции 12 дней, сообщает Псковскому агентству информации ТАСС.

Космонавт Антон Шкаплеров во время конференции в ТАСС сообщил о том, что Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд проведут на МКС около 12 суток, пока будут идти съемки фильма.

«Самая главная задача у Юли и Клима - это научно-познавательный просветительный проект «Вызов», съемки фильма. Из-за того, что это очень маленький срок (12 дней), из которых 10 получится уделить для съемок», - отметил Шкаплеров.

По словам космонавта, времени на съемки очень мало и основная задача у актеров — съемки фильма, поэтому какие-то другие эксперименты и задачи выполняться не будут.