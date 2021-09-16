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Общество

Первые дома Псковской области подключены к системе газоснабжения в рамках догазификации

Фото газеты "Наша жизнь"

Сегодня в Пыталово в рамках реализации программы ускоренной газификации были подключены к газораспределительным сетям первые дома, сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз».

В мероприятиях, посвященных старту программы догазификации в регионе, приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Общий объем программы догазификации в Псковской области оценивается в 31 тыс. домовладений. При этом количество поданных заявок на подключение домовладений к уже существующим сетям газораспределения превышает 7,2 тыс.

В наиболее крупные поселения области, где расположено большое количество негазифицированных домов, выезжают специальные мобильные офисы, сотрудники которых принимают заявки от желающих и консультируют по всем вопросам, связанным с газификацией. Кроме того, жители могут подать заявки в электронном виде через портал Единого оператора газификации www.connectgas.ru и через  портал госуслуг, в региональных отделениях МФЦ и лично посетив клиентские центры и газовые участки Группы «Газпром межрегионгаз».

«Помимо масштабной работы по догазификации Псковской области, которая коснется почти 180 населенных пунктов, нам предстоит построить газопроводы в 13 районах области, причем в девять из них сетевой природный газ придет впервые. А это значит, что более 12 тыс. домовладений, 63 котельные и предприятия будут подключены к системе газоснабжения. И задачи, поставленные перед нами по газификации и догазификации, будут решены, быт жителей станет проще, а дома – теплее и уютнее», – отметил Сергей Густов.

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