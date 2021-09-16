Сенатор Елена Бибикова встретилась с жителями Невельского района

14:57, 16 сентября 2021, ПАИ

Реализацию системы социального контракта и института приемной семьи обсудила сенатор с жителями района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Во время рабочей поездки в регион заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова встретилась с сотрудниками социальных и образовательных организаций, учреждений здравоохранения Невельского района. Во встрече также приняли участие первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова и глава Невельского района Олег Майоров.

Сенатор рассказала жителям района о системе работы социального контракта как мере социальной поддержки граждан любого возраста, попавших в трудную жизненную ситуацию и желающих выйти из этой ситуации. Данный вид поддержки оказывается на основании договора, который заключается между органом социальной защиты и гражданином, если у него доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

При этом средства соцконтракта предоставляются на открытие небольшого бизнеса, на ведение личного подсобного хозяйства и при поиске работы. Финансовые средства в данный момент в регионе имеются, и для заключения договора необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам оказания поддержки гражданам старшего поколения. Елена Бибикова отметила, что в последнее время достаточно активно развивается система долговременного ухода за пожилыми гражданами, нуждающимися в постоянной посторонней помощи, и инвалидами.

«Система долговременного ухода предусматривает наряду с оказанием помощи на дому улучшение качества обслуживания в стационарных учреждениях, а также развитие стационарозамещающих технологий, в том числе в такой форме, как приемная семья для пожилых людей, - пояснила сенатор. - В 2020 году в Псковской области принят соответствующий закон, согласно которому трудоспособные граждане могут стать приемной семьей для пожилого человека и взять на себя заботу о нем».

Кроме того, Елена Бибикова обсудила с жителями Невельского района вопросы совершенствования в регионе института приемной семьи, лекарственного обеспечения районных ФАПов, кадрового обеспечения.