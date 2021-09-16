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Общество

Главным врачом Печорской районной больницы стала Марина Бедюх

16 сентября председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко представила нового главного врача Печорской районной больницы Марину Бедюх. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда».

До этого Марина Бедюх занимала должность исполняющего обязанности руководителя учреждения.

  • Марина Бедюх назначена главным врачом Печорской районной больницы
    Фото: Газета "Печорская правда"
  • Марина Бедюх назначена главным врачом Печорской районной больницы
    Фото: Газета "Печорская правда"
  • Марина Бедюх назначена главным врачом Печорской районной больницы
    Фото: Газета "Печорская правда"
  • Марина Бедюх назначена главным врачом Печорской районной больницы
    Фото: Газета "Печорская правда"
  • Марина Бедюх назначена главным врачом Печорской районной больницы
    Фото: Газета "Печорская правда"

«Марина Бедюх зарекомендовала себя не только хорошим руководителем, но и замечательным врачом. Она с достоинством прошла и обучение, и конкурс на должность главного врача. Руководитель любого медицинского учреждения – это, прежде всего, хороший врач, а потом всё остальное. Также хочу отметить, что в Печорской районной больнице работает замечательный коллектив. Надеюсь, что вы будете продолжать работать на самом высоком уровне, теперь уже с Мариной Юрьевной в новой роли», - сказала Марина Гаращенко.

От администрации Печорского района Марину Бедюх поздравила первый заместитель руководителя муниципалитета Алла Монтаровская.

«Желаю вам, Марина Юрьевна, успехов и терпения. Впереди - большая работа, направленная на самое святое - сохранение жизни и здоровья людей», - отметила Алла Монтаровская.

От имени коллектива Печорской районной больницы Марину Бедюх поздравила заведующая детским отделением Анна Орлова.

В ответном слове Марина Бедюх поблагодарила всех за поддержку. «Спасибо всем за понимание и помощь. Надеюсь, что в дальнейшем мы вместе будем двигаться только вперёд. Верю, что возможно решить любые вопросы, начиная от кадровых до хозяйственных, только сообща, в связке с коллективом», - отметила главный врач.

Кроме того, в рамках посещения Печорской больницы Марина Гаращенко рассказала о предстоящей модернизации. «Будет проведена большая работа по улучшению и помещений, и оборудования в больнице. Также благоустроим и прилежащую территорию», - пояснила руководитель регионального комитета по здравоохранению.

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