В центре общественного наблюдения за выборами в Пскове будет дежурить полиция
Полиция будет дежурить в центре общественного наблюдения за выборами в Пскове. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов 16 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Для граждан создается возможность стать контролером, это очень значимо, - отметил Дмитрий Шахов. – Можно получить индивидуальный доступ к компьютеру или смотреть на экране».
Дмитрий Шахов отметил, что созданы беспрецедентные возможности для наблюдения за выборами.
«Ночью можно зайти в центр и проверить. Полиция охраняет участок, создают дополнительную гарантию безопасности и честности», - подчеркнул Шахов.
Ранее сообщалось, что центр начнёт свою работу 17 сентября, и будет работать круглосуточно.
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