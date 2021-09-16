Адвокат не смог обжаловать приговор виновнику ДТП на Рижском проспекте в Пскове
Адвокат не смог обжаловать приговор виновнику ДТП на Рижском проспекте в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Прокуратуры Псковской области.
Адвокат осужденного за смертельный наезд на велосипедистку подал апелляционную жалобу. В ней он совместно с осужденным просил оправдать угон автомобиля, а наказание за ДТП снизить в связи с чрезмерной суровостью наказания.
Государственный обвинитель категорически возразил против удовлетворения жалобы. Он привел доказательства правильности квалификации действий виновного и соразмерности наказания содеянному, с чем суд апелляционной инстанции согласился, оставив жалобу защиты без удовлетворения.
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