Адвокат не смог обжаловать приговор виновнику ДТП на Рижском проспекте в Пскове

15:43, 16 сентября 2021, ПАИ

Адвокат не смог обжаловать приговор виновнику ДТП на Рижском проспекте в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Прокуратуры Псковской области.

Адвокат осужденного за смертельный наезд на велосипедистку подал апелляционную жалобу. В ней он совместно с осужденным просил оправдать угон автомобиля, а наказание за ДТП снизить в связи с чрезмерной суровостью наказания.

Государственный обвинитель категорически возразил против удовлетворения жалобы. Он привел доказательства правильности квалификации действий виновного и соразмерности наказания содеянному, с чем суд апелляционной инстанции согласился, оставив жалобу защиты без удовлетворения.