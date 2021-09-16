Ежегодно около 23% жителей Псковской области планово лечатся в Псковской горбольнице

15:49, 16 сентября 2021, ПАИ

Ежегодно около 23% жителей Псковской области планово лечатся в Псковской городской больнице. Об этом заявил заведующий травматолого-ортопедическим отделением Алексей Зайцев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 16 сентября.

По словам Алексея Зайцева, раньше в отделении было больше экстренной травматологии, сейчас — примерно поровну. При этом спикер отметил, что стало больше операций — многие пациенты раньше лечились консервативно, а сейчас хирургическая активность увеличилась до 76%.

«Общемировая тенденция — чтобы пациент был как можно более активным. Развивается много новых видов операций, металлоконструкций. Внедрили ряд новых операций. Самые сложные операции, которые запомнились: две недели назад было тяжелое эндопротезирование, был тяжелый перелом таза — несколько часов собирали. У него самая длительная операция была, 6 часов», - сказал Зайцев.