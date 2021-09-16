Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают на праздничную литургию в соборе Рождества Богородицы

Фото Дарьи Хватковой

21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную литургию в соборе Рождества Божией Матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Литургия в главном соборе обители не совершалась около ста лет. Псковичи имеют возможность увидеть собор без строительных лесов, которые мешали восприятию цельной панорамы фресок.

После службы планируется праздничный молебен и крестный ход, затем псковичам будет предложено угощение.

Собор Рождества Богородицы является главной святыней Снетогорского женского монастыря. Он был построен в 1311 году по повелению князя Довмонта на месте сожженной ливонскими рыцарями обители, изначально был мужской обителью. В 1313 году храм был расписан уникальными фресками, исключительно псковских мастеров, которые в древности создали свою школу фресковой живописи.

В первой четверти ХV века монастырь был местом пострижения и погребения псковских князей. В 1416 году здесь преставился и был положен в притворе собора на правой стороне постриженный в монахи князь Григорий. В 1420/21 гг. во время «мора великого» здесь постригся князь Феодор. В 1472 году в монастыре останавливалась по пути в Москву невеста Василия III царевна Софья Палеолог, в честь которой в соборе служили торжественный молебен.

В 1493 году церковь пострадала от большого пожара. В Смутное время монастырь подвергался разорениям от польских и шведских войск.

К ХVII веку притвор собора оставался местом погребения монашеской братии.

В 1805 году собор в числе других строений был передан Архиерейскому дому в связи с упразднением монастыря. В 1812-1814 гг. собор был закрыт в связи с временной передачей строений Архиерейского дома Артиллерийскому ведомству; утварь и имущество находились в доме при Троицком соборе в Пскове. С 1919 года собор в числе других древних построек монастыря был включен в охранные списки памятников архитектуры Пскова.

В период оккупации Пскова с 1941 по 1944 год на территории монастыря располагалось убежище штаба гестапо. Собор использовался в качестве винного склада.

В наши дни женский Снетогорский монастырь является действующим. Собор Рождества Пресвятой Богородицы имеет статус памятника всероссийского значения и находится в ведении Министерства культуры России. Собор сейчас на реставрации, но монахини пускают паломников внутрь, разрешая взглянуть на бесценные росписи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

16 сентября 2021

Медиафорум пройдет в Пскове во второй половине ноября
16 сентября 2021

Главные особенности губернаторства Михаила Ведерникова назвали ведущие «Псковского телеграма»
16 сентября 2021

Задержка с подачей отопления коснётся жителей дальнего Завеличья
16 сентября 2021

Реверсивное движение введут на федеральной трассе Р-23 под Невелем с 17 сентября
16 сентября 2021

Псковичей приглашают на праздничную литургию в соборе Рождества Богородицы
16 сентября 2021

Заморозки до -1 градуса ожидаются в Псковской области предстоящей ночью
16 сентября 2021

Количество пациентов с подагрой резко возросло в Псковской области
16 сентября 2021

Главврач Псковской горбольницы: Мы гордимся каждым сотрудником

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...