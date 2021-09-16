Псковичей приглашают на праздничную литургию в соборе Рождества Богородицы

16:41, 16 сентября 2021, ПАИ

21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершит Божественную литургию в соборе Рождества Божией Матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Литургия в главном соборе обители не совершалась около ста лет. Псковичи имеют возможность увидеть собор без строительных лесов, которые мешали восприятию цельной панорамы фресок.

После службы планируется праздничный молебен и крестный ход, затем псковичам будет предложено угощение.

Собор Рождества Богородицы является главной святыней Снетогорского женского монастыря. Он был построен в 1311 году по повелению князя Довмонта на месте сожженной ливонскими рыцарями обители, изначально был мужской обителью. В 1313 году храм был расписан уникальными фресками, исключительно псковских мастеров, которые в древности создали свою школу фресковой живописи.

В первой четверти ХV века монастырь был местом пострижения и погребения псковских князей. В 1416 году здесь преставился и был положен в притворе собора на правой стороне постриженный в монахи князь Григорий. В 1420/21 гг. во время «мора великого» здесь постригся князь Феодор. В 1472 году в монастыре останавливалась по пути в Москву невеста Василия III царевна Софья Палеолог, в честь которой в соборе служили торжественный молебен.

В 1493 году церковь пострадала от большого пожара. В Смутное время монастырь подвергался разорениям от польских и шведских войск.

К ХVII веку притвор собора оставался местом погребения монашеской братии.

В 1805 году собор в числе других строений был передан Архиерейскому дому в связи с упразднением монастыря. В 1812-1814 гг. собор был закрыт в связи с временной передачей строений Архиерейского дома Артиллерийскому ведомству; утварь и имущество находились в доме при Троицком соборе в Пскове. С 1919 года собор в числе других древних построек монастыря был включен в охранные списки памятников архитектуры Пскова.

В период оккупации Пскова с 1941 по 1944 год на территории монастыря располагалось убежище штаба гестапо. Собор использовался в качестве винного склада.

В наши дни женский Снетогорский монастырь является действующим. Собор Рождества Пресвятой Богородицы имеет статус памятника всероссийского значения и находится в ведении Министерства культуры России. Собор сейчас на реставрации, но монахини пускают паломников внутрь, разрешая взглянуть на бесценные росписи.