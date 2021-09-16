Псковский гастроэнтеролог: Онкология молодеет

15:57, 16 сентября 2021, ПАИ

И. о. заместителя главного врача по лечебной работе, главный внештатный специалист гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологического отделения Псковской городской больницы Татьяна Семенова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 16 сентября заявила, что онкология сейчас «молодеет» — молодые люди стали чаще болеть онкологическими заболеваниями.

«Самые распространенные заболевания — патологии печени (хронические гепатиты, циррозы), а также патологии поджелудочной железы. Чаще стали выявлять онкозаболевания: локализация самая различная. И, к сожалению, онкология молодеет», - сказала Татьяна Семенова.

Кроме того, она рассказала, что гастроэнтерологическое отделение в Псковской городской больнице было создано в 1968 году. Сейчас, по ее словам, наблюдается тенденция уменьшения количества пациентов на круглосуточном стационаре, пациентам и медицинскому персоналу удобнее дневной стационар.

«Обследуются тут пациенты с патологиями желудка, тяжелыми анемиями — снижением гемоглобина. Также госпитализируются пациенты с различными отравлениями. Из особенностей отделения — есть гастроэнтерологический кабинет, который занимается исследование секреторной и двигательной способности желудка. Есть современное эндоскопическое оборудование, узи-аппараты, мы в этом совершенствуемся.