Псковский гастроэнтеролог: Онкология молодеет
И. о. заместителя главного врача по лечебной работе, главный внештатный специалист гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологического отделения Псковской городской больницы Татьяна Семенова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 16 сентября заявила, что онкология сейчас «молодеет» — молодые люди стали чаще болеть онкологическими заболеваниями.
«Самые распространенные заболевания — патологии печени (хронические гепатиты, циррозы), а также патологии поджелудочной железы. Чаще стали выявлять онкозаболевания: локализация самая различная. И, к сожалению, онкология молодеет», - сказала Татьяна Семенова.
Кроме того, она рассказала, что гастроэнтерологическое отделение в Псковской городской больнице было создано в 1968 году. Сейчас, по ее словам, наблюдается тенденция уменьшения количества пациентов на круглосуточном стационаре, пациентам и медицинскому персоналу удобнее дневной стационар.
«Обследуются тут пациенты с патологиями желудка, тяжелыми анемиями — снижением гемоглобина. Также госпитализируются пациенты с различными отравлениями. Из особенностей отделения — есть гастроэнтерологический кабинет, который занимается исследование секреторной и двигательной способности желудка. Есть современное эндоскопическое оборудование, узи-аппараты, мы в этом совершенствуемся.
Как относитесь к служебным романам?
Главные особенности губернаторства Михаила Ведерникова назвали ведущие «Псковского телеграма»