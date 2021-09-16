Главврач Псковской горбольницы: Мы гордимся каждым сотрудником

16:08, 16 сентября 2021, ПАИ

«Мы гордимся каждым нашим сотрудником», - заявил главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что на сегодняшний день больница оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь. Работают 10 клинических отделений, также есть диагностические, в 2010 году было открыто консультативно-диагностическое отделение, в 2005 — травмпункт, который работал в составе учреждения до 2020 года, до начала пандемии.

Алексей Васильев отметил, что городская больница одной из первых столкнулась с коронавирусом. По его словам, было много неизвестного, сложного, первое время сотрудники вынуждены были буквально жить в стенах больницы. Было организовано переобучение, налажены консультации с узкими врачами-специалистами, при поддержке администрации области приобретено много необходимого оборудования. За время работы с ковидом больница приняла порядка 8300 пациентов с коронавирусом и пневмониями. «Когда открылась инфекционная больница, это здорово облегчило нашу задачу», - заметил главврач и напомнил, что в конце февраля 2021 года городская больница вернулась к обычному режиму работы.

Он пожелал всем жителям Псковской области беречь себя, здоровья и как можно реже встречаться с докторами.