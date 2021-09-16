Количество пациентов с подагрой резко возросло в Псковской области

16:11, 16 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области за последние два года резко возросло количество пациентов с подагрой, том числе и молодых женщин. Об этом заявила главный внештатный ревматолог, заведующая отделением ревматологии Псковской городской больницы Жанна Васильева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 16 сентября.

По словам Жанны Васильевой, отделение рассчитано на 40 коек. На круглосуточном стационаре пациент в среднем проводит около 9 дней.

«Есть современная терапия биологическими препаратами, пациенты получают подкожные, внутривенные инъекции на базе отделения. Остеоартроз (остеоартрит) — боле 10% населения планеты им страдают. Процент пациентов с этим заболеванием очень высок в отделении, причем заболевание молодеет, много молодых пациентов. С чем связано — сложно сказать», - рассказала Васильева.