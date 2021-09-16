Об уникальности отделения реабилитации Псковской горбольницы рассказала Лариса Милавкина

16:16, 16 сентября 2021, ПАИ

Об уникальности отделения медицинской реабилитации Псковской городской больницы рассказала его заведующая Лариса Милавкина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 16 сентября.

Она отметила, что в отделении есть структурная единица «мультидисциплинарная бригада: в неё входят врач-реабилитолог, логопед, клинический психолог, медицинская сестра, эрготерапевт и родственник. «Бывают очень тяжелые пациенты, и нужно адаптировать родственников к проблеме. Ведем активную работу, чтобы они не опускали руки», - рассказала Лариса Милавкина и пояснила, что без участия родственников для многих пациентов отделения восстановление практически невозможно.

Она добавила, что отделение - самое молодое в городской больнице, вчера ему исполнилось 5 лет. «Мы еще в стадии развития. Мысль о реабилитации возникла, как только в области заработала сосудистая программа», - сказала Лариса Милавкина. Сейчас в отделении развернуты 24 койки, есть два зала лечебной физкультуры с уникальным оборудованием, которого больше нигде в Псковской области нет. Людей здесь принимают со всего региона, в приоритете — пациенты регионального сосудистого центра, перенесшие инсульт. Лечение в среднем длится 16-18 дней, в некоторых случаях проводится повторный курс реабилитации.