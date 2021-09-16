Анастасия Повторейко: Строительство нового корпуса ПсковГУ для подготовки медиков – это экстренно необходимо

16:19, 16 сентября 2021, ПАИ

Строительство нового корпуса ПсковГУ для подготовки медиков — это экстренно необходимо, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, комментируя решение о возведении учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета университета, озвученное в ходе рабочей встречи с президента Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Слава богу, что Владимир Путин в очередной раз нас поддержал, это экстренно необходимо», - отметила Анастасия Повторейко.

По ее словам, к работе в медицинском корпусе Псковского государственного университета будут привлекать врачей областной инфекционной больницы.

«У нас и Псковская областная клиническая больница владеет прекрасными кадрами, которые при правильной мотивации будут заинтересованы не идти работать в частную клинику, а преподавать студентам. Я всегда с удовольствием говорю о преподавании, потому что сама готовила интернов», - продолжила Анастасия Повторейко.

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы подчеркнула, что главное сейчас — разработать конкретные предложения и подумать о мотивации будущих преподавателей, а уже с момента появления нового корпуса университета переходить к действиям.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил поддержку планам привлечения федерального финансирования и военных строителей к возведению нового учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета Псковского госуниверситета. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников допустил, что уже в следующем году корпус примет первых студентов.

Анастасия Повторейко заметила, что построить планируют многоэтажное здание, которое будет оборудовано всем необходимым для обучения квалифицированных кадров.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».