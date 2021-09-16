Фестиваль «Киномания на Великой» пройдет в три этапа в 2021 году

16:36, 16 сентября 2021, ПАИ

Фестиваль «Киномания на Великой» пройдет в Пскове уже в третий раз и будет состоять из трех масштабных блоков: кинопоказов, киношколы и конкурса, сообщает пресс-центр Псковского молодежного центра.

В этом международном фестивале короткометражного кино принимают участие молодые авторы кинематографа из Пскова и других городов.

Одним из этапов фестиваля станет киношкола, где все желающие от 14 до 35 лет смогут пройти бесплатные курсы по режиссуре, сценарному мастерству, съёмке и монтажу. В качестве кураторов выступят профессиональные представители кино- и медиаотрасли.

«Мы надеемся, что прохождение образовательной программы даст участникам киношколы достаточное количество знаний и большую мотивацию, чтобы снять свой первый короткометражный фильм», - рассказала Надежда Иванова, куратор киношколы.

Главным этапом фестиваля будет конкурс, в котором смогут принять участие как профессионалы, так и новички. Организаторы подготовили три номинации: игровое кино, документальное кино и социальный ролик.

«Этим фестивалем хочется дать возможность ребятам со всей области попробовать себя в мире кино, попробовать что-то новое для себя. Кино - это то, что может помочь поделиться своим мнением, своими идеями со всем миром!» - подчеркнула Марина Костюк, организатор фестиваля.