В чем причины популярности смартфонов Samsung

16:35, 16 сентября 2021, ПАИ

Рынок смартфонов пестрит многообразием предложений разных производителей. Но далеко не все компании смогли объединить в своих гаджетах такие важные характеристики, как функциональность, безопасность и практичность. Справиться с этой непростой задачей удалось корейскому гиганту Samsung, предлагающему смартфоны в Алматы и других городах СНГ как из бюджетных, так и из дорогих серий.

Яркие, качественные экраны

Яркий, красочный экран – основной аргумент в пользу выбора смартфонов марки «Самсунг». Большая часть моделей, выпущенных в 2021 году, были укомплектованы матрицей Amoled, благодаря которой любая картинка выглядит сочно и насыщенно. При помощи инновационных технологий дисплеи всех моделей марки «Самсунг» отлично передают черный цвет, что обеспечивает контрастность и энергоэффективность.

ПО и производительность

Гаджеты Samsung обеспечены самой мощной системой безопасности – Knox. Благодаря ей без проблем осуществляется синхронная работа «железа» и программного обеспечения. Благодаря такому сочетанию разработчики могут гарантировать пользователям абсолютную конфиденциальность информации, которую владелец разместил внутри устройства.

В рамках такой разработки владелец устройства получает:

ежемесячное обновление системы безопасности;

полную защиту для банковских приложений;

резервное копирование данных в облачном пространстве;

мощный антивирус.

Помимо всего прочего в смартфонах «Самсунг» установлены актуальные комплектующие. В зависимости от того, относится ли гаджет к бюджетной или топовой линейке, владелец устройства получит соответствующий процессор, отвечающий за плавность и скорость работы сторонних приложений.

Ценовое разнообразие

Если основной конкурент «Самсунг» (американская компания Apple) выпускает смартфоны только в верхнем ценовом сегменте, то Samsung производит разнобюджетные гаджеты: от дешевых до очень дорогих. Даже если вы делаете выбор в пользу бюджетной модели, все равно можно рассчитывать на стильный дизайн, неплохую камеру и регулярное обновление ПО.

Отменное качество работы мобильных устройств Samsung обеспечивает тщательный контроль за процессом сборки. Дело в том, что корейская компания владеет полным циклом производства, поэтому может контролировать любой из этапов. Соответственно, качество работы готового девайса всегда соответствует высоким показателям.