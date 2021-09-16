Заморозки до -1 градуса ожидаются в Псковской области предстоящей ночью
В Псковской области предстоящей ночью температура воздуха опустится до -1 градуса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью температура воздуха +1…+6 градусов, местами заморозки до -1 градуса. Днём +10…+15 градусов.
Ветер восточных направлений 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.
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