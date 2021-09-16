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Общество

В Псковской области инвалиды-колясочники могут заказать низкопольные автобусы на пригородные рейсы

В Псковской области разработан и утверждён алгоритм подачи низкопольных автобусов на пригородные рейсы. Об этом стало известно на личном приеме заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Председатель псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федор Постнов озвучил вопрос обеспечения доступности общественного транспорта для маломобильных групп граждан.

Представители ГППО «Псковпассажиравтотранс» рассказали, что в случае необходимости поездки инвалид-колясочник за 1 рабочий день до поездки сообщает в отдел эксплуатации предприятия по телефону (+7-811-2) 690–653 или электронной почте pskbus-info@yandex.ru о необходимости совершить поездку по действующему пригородному автобусному маршруту.

Предприятие устанавливает возможность подачи на заявленный рейс низкопольного автобуса, оборудованного откидным пандусом, сообщает о возможности или невозможности подать автобус гражданину до 17:00 дня подачи заявки. Работа по обеспечения доступной среды для маломобильных граждан в регионе будет продолжена.

Кроме того, в настоящее время на маршрутах города Пскова используется 60 низкопольных автобусов. На сайте ГППО «Псковпассажиравтотранс» размещено расписание движения низкопольных автобусов, оснащенных специальным оборудованием для облегчения посадки и высадки людей с ограниченными возможностями.

Также Федор Постнов обратился по вопросу обеспечения доступной среды для маломобильных групп граждан при реализации проектов благоустройства общественных и дворовых территорий в городе Пскове.

Присутствующая на встрече заместитель главы администрации города Пскова Елена Жгут отметила, что активная работа в данном направлении началась сравнительно недавно, поэтому обеспечить доступную среду на значительной части объектов и пространств в короткие сроки не представляется возможным. Однако, по ее словам, количество объектов с доступной средой будет постоянно расти. Сейчас представители Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» участвуют в согласовании проектов благоустройства общественных территорий.

Василий Осипов поручил администрации города Пскова проработать вопрос участия данной организации не только в согласовании проектов благоустройства общественных территорий, но и в сопровождении на этапе строительно-монтажных работ и приемке выполненных работ. Так, Василий Осипов и Федор Постнов договорились о сопровождении в «ручном» режиме проекта комплексного благоустройства общественной территории «Парк им. Юрия Гагарина в Пскове» в части обеспечения его доступности для маломобильных групп граждан. Проект планируется реализовать в 2022 году.

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