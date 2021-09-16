Годовая инфляция в Псковской области остаётся ниже среднероссийской

16:54, 16 сентября 2021, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в августе 2021 года составила 5,62% после 5,47% в предыдущем месяце, что по-прежнему ниже, чем по России (6,68%) и по Северо-Западному федеральному округу (6,58%). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Отмечается, что некоторое ускорение роста цен в регионе, как и в целом по стране, главным образом связано с увеличением издержек производителей продовольствия, а также с расширением спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги. При этом в августе прирост цен на услуги ЖКХ и транспорта по сравнению с апрелем падает — с 3,1% до 2,55% и с 5,94% до 5,45% соответственно.

Годовой прирост цен на продовольственные товары в Псковской области в августе ускорился до 6,31% после 6,12% в предыдущем месяце.

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в регионе в августе составил 6,66% после 6,57% в июле.