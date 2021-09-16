Аналитики отмечают высокую загрузку авиарейсов в Псковской области

16:55, 16 сентября 2021, ПАИ

Аналитики отмечают высокую загрузку авиарейсов в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в Отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В целом годовой прирост цен на услуги в регионе составил в августе 2,96% после 2,83% в июле. Повышение стоимости авиакеросина и спроса на перелеты в условиях увеличения внутреннего туристического потока и деловой активности обусловил ускорение роста цен на полет в салоне экономического класса самолета. «По причине высокой загрузки авиарейсов вырос спрос и на услуги железнодорожного транспорта, что, в свою очередь, привело к замедлению снижения цен на проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда», - отметили эксперты.