Реверсивное движение введут на федеральной трассе Р-23 под Невелем с 17 сентября

17:07, 16 сентября 2021, ПАИ

На 536-м километре трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией в Невельском районе с 17 сентября введут реверсивное движение из-за ремонта путепровода через железнодорожные пути. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Проезд транспорта по искусственному сооружению будет осуществляться в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 40 километров в час. На участке выставлены временные дорожные знаки, сигнальные фонари, направляющие стрелки, водоналивные боны.

В мае этого года подрядная организация приступила к ремонту путепровода на 536-м километре дороги. До настоящего времени подрядная организация занималась переустройством расположенных под путепроводом электросетей по временной схеме. В дальнейшем на объекте отремонтируют существующие опоры, конусы, пролётное строение, мостовое полотно, сопряжения путепровода с насыпью, лестничные сходы, заменят гидроизоляцию, щебеночно-мастичные деформационные швы, уложат новое асфальтобетонное покрытие на сооружении, подходах к нему и тротуарах для пешеходов на общей площади 1204 квадратных метра. Также специалисты смонтируют новое металлическое перильное и барьерное, а также парапетное ограждение протяженностью 295 метров.

Ремонт путепровода на федеральной трассе планируется завершить в декабре 2022 года. Автомобилистов призывают быть предельно внимательными при движении по участку, соблюдать требования временных знаков и не препятствовать работе техники.