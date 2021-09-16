Профсоюзы проверили готовность Центра общественного наблюдения в Пскове

17:51, 16 сентября 2021, ПАИ

Заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний и кандидат в депутаты в Госдуму РФ от партии «Новые люди», заведующий отделом РПДиКД облсовпрофа Андрей Маковский проверили техническую готовность Центра общественного наблюдения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В Центре наблюдения в проектном офисе «Команды 2018» города Пскова можно наблюдать за легитимностью голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Псковского областного Собрания, которое состоится с 17 по 19 сентября, отметили в пресс-службе профобъединения.

«Центр готов на 100 процентов. Сложное техническое оборудование работает, график дежурств составлен, кадры готовы», – отметил Андрей Стегний.

Как рассказала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева, каждый гражданин может прийти в центр в любое время суток, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, пройти процедуру регистрации, сесть за компьютер и наблюдать за процессом голосования в Псковской области.

«Такой центр – это достойный ответ общественности на упреки слабых политических сил в сторону трехдневного голосования. Центр будет работать круглосуточно. Фальсификации выборов исключены. Я рад, что профсоюзное движение стоит на страже легитимности выборов», – заключил Андрей Маковский.