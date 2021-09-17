«Псковская правда»: Хорошие отношения губернатора с партиями позволили ему провести масштабную политическую реформу

10:04, 17 сентября 2021, ПАИ

Конструктивные отношения, выстроенные губернатором Михаилом Ведерниковым с реготделениями партий, позволили ему в 2020 году провести масштабную политическую реформу, отмечается в публикации «Псковской правды» «Пятилетка за три года», посвященной итогам работы главы региона в 2018-2021 годах.

Речь идет об оптимизации регионального парламента, в результате которой его численность в новом созыве сократится с 44 до 26 депутатов.

Кроме того, как отмечает автор статьи Максим Андреев, губернатор смог навести порядок в областном центре, где ранее наблюдался конфликт между главой администрации и главой города. Также наблюдается консолидация внутри региональной «Единой России».