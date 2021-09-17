Журналист: Михаил Ведерников поднял на новый уровень общественный сектор региона

11:08, 17 сентября 2021, ПАИ

Михаил Ведерников поднял на новый уровень общественный сектор региона: с первых дней работы он начал транслировать жителям области посыл, что все позитивные и содержательные проекты и инициативы активных и неравнодушных граждан востребованы властями, отмечается в публикации «Псковской правды» «Пятилетка за три года», посвященной итогам работы главы региона в 2018-2021 годах.

Автор статьи Максим Андреев напоминает, что воплощением этой ставки на инициативы «снизу» стало движение «Команда2018». Его проектные офисы помогли сотням псковских общественников найти единомышленников, сформулировать и запустить в работу собственные идеи.

В результате в 2020 году некоммерческие организации Псковской области благодаря участию в федеральных грантах и конкурсах привлекли более 100 миллионов рублей. И по итогам 2021 года объем поддержки очевидно вырастет.

Высокий уровень развития НКО в регионе стал особенно очевиден в период пандемии, также говорится в статье.