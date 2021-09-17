Эксперт: Информационная открытость властей — важное завоевание Псковской области последнего времени

12:44, 17 сентября 2021, ПАИ

Информационная открытость властей — важное завоевание Псковской области последнего времени, пишет главный редактор «Псковской правды» Максим Андреев в статье «Пятилетка за три года», посвященной итогам работы главы региона Михаила Ведерникова в 2018-2021 годах.

Журналист отмечает, что за последние три года в Псковской области сложилась принципиально новая система обратной связи между властью и обществом. Губернатор и руководители ключевых структур его администрации подчеркнуто открыты для региональных СМИ, сделана ставка на «прямое общение» с гражданами через соцсети, в онлайн-формате транслируются заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, регулярно проходят пресс-конференции и горячие линии Михаила Ведерникова, он выступает с еженедельным видеообращением к гражданам.

По словам редактора газеты, примеру главы области следуют многие чиновники, общественники, политики, причем не только на региональном, но и на муниципальном уровне.