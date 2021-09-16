В рамках нацпроекта «Образование» в Пскове открылся Центр повышения мастерства педагогов
16 сентября состоялось открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов при Псковском областном институте повышения квалификации работников образования (ЦНППМПР), сообщает Псковскому агентству информации пресс-центр администрации.
В рамках мероприятия выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Также присутствовали руководитель регионального Комитета по образованию Андрей Ермаков, исполняющий обязанности ГБОУ ДПО ПОИПКРО Ольга Урсова и заведующая ЦНППМПР Людмила Гультяева.
В Центр поступили современное оборудование, мультимедийные, интерактивные и сетевые устройства, которые будут применять для усовершенствования профессиональных навыков в ежедневной педагогической практике.
Целью деятельности ЦНППМПР является создание эффективного развития каждого педагога в регионах, а также адаптация к новым тенденциям и запросам к условиям их профессиональной деятельности.
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