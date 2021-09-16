«Дом на Набережной» открывает выставку «Наш князь – Александр Невский»

19:38, 16 сентября 2021, ПАИ

17 сентября в 17:00 состоится выставка, посвященная юбилею Александра Невского, на которой псковичи смогут увидеть художественное воплощение образа князя.

Экспозиция, которую смогут увидеть жители и гости нашего города, является итогами пленэра «Наш князь – Александр Невский», который проходил с мая по август этого года в регионах Псковской области.

50 живописных полотен представят виды деревни Кобылье Городище, горы Соколиха, Порховской Крепости, Пскова и многих других мест, связанных с историческими событиями.

Участниками проекта стали псковские художники, такие как Николай Москалев, Николай Самойленко, Юрий Жулин и многие другие.