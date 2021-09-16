«Сейчас уже виден реальный результат нашего долгого пути» – Елена Полонская о ремонтных работах на улице Юбилейная

19:39, 16 сентября 2021, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская вместе с Юрием Сорокиным побывали на территории дома №83А по улице Юбилейная, где в рамках муниципального контракта по программе «Формирование комфортной городской среды» проводили ремонтные работы по благоустройству, сообщает пресс-центр аминистрации города Пскова.

На сегодняшний день установлен новый бордюрный камень, оборудованы дополнительные парковочные места, произведена укладка асфальта в два слоя и спилены аварийные деревья для комфорта жильцов дома.

Елена Полонская положительно оценила труд подрядной организации, несмотря на то, что это не конец всех запланированных работ.

«Сейчас уже виден реальный результат нашего долгого пути от сбора подписей до подачи заявки на участие в программе. Работы еще продолжаются, а мы с вами обязательно проведем субботник по озеленению двора», – отметила глава муниципалитета.