Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям жертв с теракта с А321
Москва и Каир достигли понимания по вопросам выплатам семьям, родственники которых погибли в результате теракта над Синаем в 2015 году, об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Подчеркивается, что в ходе переговоров особое внимание уделялось материальным выплатам, а дипломаты поддерживали связь с родственниками погибших и с благотворительным фондом «Рейс 9268».
Захарова выразила надежду на то, что все договоренности будут своевременно согласованы между египетской стороной и семьями жертв.
Напомним, что в авиакатастрофе 31 октября 2015 года на борту самолета произошел взрыв, приведший к гибели 224 человек, в числе которых девять псковичей.
Как относитесь к служебным романам?
Встреча на «Седьмом небе». 3 дня без телефона, 27 часов сна и другие рекорды псковичей
Главные особенности губернаторства Михаила Ведерникова назвали ведущие «Псковского телеграма»