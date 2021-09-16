Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям жертв с теракта с А321

20:05, 16 сентября 2021, ПАИ

Москва и Каир достигли понимания по вопросам выплатам семьям, родственники которых погибли в результате теракта над Синаем в 2015 году, об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Подчеркивается, что в ходе переговоров особое внимание уделялось материальным выплатам, а дипломаты поддерживали связь с родственниками погибших и с благотворительным фондом «Рейс 9268».

Захарова выразила надежду на то, что все договоренности будут своевременно согласованы между египетской стороной и семьями жертв.

Напомним, что в авиакатастрофе 31 октября 2015 года на борту самолета произошел взрыв, приведший к гибели 224 человек, в числе которых девять псковичей.