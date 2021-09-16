Россия приближается к пределу роста в ипотеке
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиулина рассказала о приближении России к пределу роста ипотечного рынка, который в 2021 году превысит 20%, поделилось ТАСС.
«Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки. Надо быть очень внимательным к тому, чтобы ипотека росла в меру роста доходов населения», – сказала Набиуллина.
По словам главы Центрального банка, уровень проникновения ипотеки в России не такой большой по сравнению с другими странами. Она отмечает, что ипотека является кредитом на долгие годы, и для этого нужно иметь соответствующий уровень доходов семей.
Кроме того Набиулина заявила, что роста снижения цен на жилье в России не ожидается, но в некоторых регионах возможна стабилизация цен на жилую недвижимость.
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