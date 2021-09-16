Привитых вакцинами РФ пустят в Эстонию без тестирования и самоизоляции

20:47, 16 сентября 2021, ПАИ

В четверг в департаменте здоровья правительства Эстонии рассказали, что привитые вакцинами третьих стран, в том числе в России, больше не обязуют сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию, поделилось ТАСС.

Директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас пояснил, что согласно постановлению правительства Эстонии, здоровый человек, въезжающий на территорию страны, может быть освобожден от тестирования и самоизоляции в течение одного года после завершения вакцинации.

Наличие сертификата о вакцинации, в том числе российского, может использоваться при посещении общественных мест или мероприятий без соблюдения коронавирусных ограничений.