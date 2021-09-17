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Праздник иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» отмечается 17 сентября

17 сентября отмечается праздник иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина», пишет calend.ru.

Согласно преданию, в виде горящего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии.

Православные почитают чудотворную икону Божией Матери с тем же названием. В русской иконописи икона известна с середины XVI века, а праздник в честь нее был установлен в XVII столетии.

Неопалимую Купину считали охранительницей от пожара и молнии. В этот праздник произносили соответствующую молитву. Кроме того, существовал обычай в случае пожара обходить вокруг горящего дома с иконой Богородицы Неопалимой Купины.

На Руси было принято, что пожар, вызванный молнией, можно потушить молоком от чёрной коровы, квасом или пивом. Верили также, что, если бросить в горящий дом белого голубя, то пламя погаснет. Спасти от грозового пожара могли черная собака или кошка, живущие в доме.

Согласно приметам, пожар предвещали мыши, бегущие по полу, кукушка, летящая по деревне, заяц, бегущий по селению. Пожарную бочку нельзя было держать в полной исправности, говоря, что быть готовым к пожару – Бога искушать.

В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами, чтобы прогнать из сена «гнетуху» и «трясуху», духов болезни, которые могут зимой напасть на скотину. Так же вилами тыкали в сухой мох, если строили дом.

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