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Общество

Более 20 единиц техники работает на трассе Шимск – Феофилова пустынь в Псковской области

В Стругокрасненском районе Псковской области, на трассе Шимск — Феофилова пустынь идут ремонтные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация ООО «ДАФ» обновляет асфальтобетонное покрытие на участке с 62-го по 69-й км — от границы Псковской и Новгородской областей в сторону Феофиловой пустыни. В работе задействовано 45 человек и 21 единица техники: асфальтоукладчик, перегружатель, катки, щетки, экскаваторы, самосвалы, сообщили в пресс-службе областной администрации.

На указанном отрезке завершается укладка верхнего слоя покрытия. Для этого используется асфальтобетонная смесь А16ВТ, соответствующая новому ГОСТу. Это мелкозернистый, гладкий асфальтобетон, в состав которого входят мелкий щебень и полимерный битум, что предотвращает образование колейности. Для контроля качества укладки дорожники проверяют пористость, плотность и температуру покрытия специальным прибором.

На участке трассы с 69-го по 74-й км идут работы по восстановлению укрепленной части обочин. На следующей неделе подрядчик планирует приступить к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Ранее на обоих участках общей протяженностью более 12 км выполнена расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев, ремонт 5 водопропускных труб, фрезерование изношенного асфальта.

Впереди укрепление обочин щебеночно-песчано-гравийной смесью, засев бровки травой, нанесение разметки термопластиком и краской.

Контракт трехгодичный. Срок выполнения работ на отрезке с 62-го по 69-й км — 15 июля 2022 года, а на участке с 69-го по 74-й км - 28 июля 2023 года. Однако подрядная организация намерена выполнить весь объем работ уже в этом году. Общая стоимость ремонта составляет более 209 млн рублей.

Автодорога Шимск — Феофилова пустынь связывает федеральные трассы Р-56 и Р-23. Объект является кратчайшим путем из Пскова в Великий Новгород, его ремонт позволит существенно сократить время в пути между двумя историческими городами. Объект приводят в порядок благодаря дополнительной федеральной поддержке, которую Псковская область в числе других регионов получила из резервного фонда Правительства РФ. Всего на мероприятия дорожного нацпроекта в регион поступили 500 млн рублей. На эти средства в нормативное состояние будет приведено 4 объекта: дорога Шимск — Феофилова пустынь, участки дорог Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье, граница с Эстонской Республикой — Печоры — Старый Изборск и улица Коммунальная в Пскове. Протяженность дорожных работ составит около 30 км.

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