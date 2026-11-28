Михаил Ведерников пообещал разместить гимн Псковской области на стриминговых платформах до конца года

18:45, 28 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал разместить гимн региона на стриминговых платформах до конца года, сообщает его канал в MAX.



Ранее второклассница Диана в ходе прямой линии задала главе региона вопрос о том, почему гимн нельзя включить на Яндекс-колонке. По словам губернатора, вопрос важный, и особенно приятно, что его задала юная псковичка.

Михаил Ведерников отметил, что на протяжении нескольких лет ведётся последовательная работа над формированием образа региона и отдельных территорий. У Псковской области появились исторически обоснованные официальные символы – флаг, герб и гимн. По такому же принципу все муниципальные образования получили утверждённые гербы и флаги. Присутствие гимна на стриминговых платформах – важный шаг в этом направлении, а новую аранжировку, над которой сейчас идёт работа, обязательно загрузят до конца года, подчеркнул губернатор.

Для Дианы, проявившей интерес к этой теме, глава региона решил сделать памятный подарок. Сотрудники аппарата правительства провели для неё, мамы Анастасии и сестры Виктории экскурсию по знаменитым башенным часам и передали издание псковских сказок. Позже Михаил Ведерников встретился с девочкой лично.