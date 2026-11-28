Михаил Ведерников пообещал разместить гимн Псковской области на стриминговых платформах до конца года
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал разместить гимн региона на стриминговых платформах до конца года, сообщает его канал в MAX.
Ранее второклассница Диана в ходе прямой линии задала главе региона вопрос о том, почему гимн нельзя включить на Яндекс-колонке. По словам губернатора, вопрос важный, и особенно приятно, что его задала юная псковичка.
Михаил Ведерников отметил, что на протяжении нескольких лет ведётся последовательная работа над формированием образа региона и отдельных территорий. У Псковской области появились исторически обоснованные официальные символы – флаг, герб и гимн. По такому же принципу все муниципальные образования получили утверждённые гербы и флаги. Присутствие гимна на стриминговых платформах – важный шаг в этом направлении, а новую аранжировку, над которой сейчас идёт работа, обязательно загрузят до конца года, подчеркнул губернатор.
Для Дианы, проявившей интерес к этой теме, глава региона решил сделать памятный подарок. Сотрудники аппарата правительства провели для неё, мамы Анастасии и сестры Виктории экскурсию по знаменитым башенным часам и передали издание псковских сказок. Позже Михаил Ведерников встретился с девочкой лично.
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