Возможность устройства освещения на 53 улицах прорабатывается в Великих Луках

19:00, 28 ноября 2026, ПАИ

Возможность устройства уличного освещения на 53 улицах Великих Лук общей протяженностью около 18 километров прорабатывается в настоящее время. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Беляев, пишет «Великолукская правда. Новости».

По его словам, модернизация уличного освещения ведётся на постоянной основе на всех улицах города, а устаревшие ламповые светильники сейчас заменяют на светодиодные. Что касается неисправностей, то, согласно плану-графику, ремонтно-восстановительные работы запланированы на декабрь этого года.

Глава администрации добавил, что при возникновении неисправностей в работе уличного освещения необходимо обращаться в ПО «Южные электрические сети» или в УЖКХ Великих Лук. Контроль наличия и качества стационарного уличного освещения на территории города осуществляют собственники электрических сетей и органы местного самоуправления.