Михаил Ведерников заручился поддержкой президента в вопросе ремонта дороги на Самолву

08:22, 17 сентября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина в вопросе ремонта дороги на Самолву. Об этом глава региона сообщил в видеообращении к жителям на своей странице Instagram.

Он отметил, что Владимира Путина искренне тронула тёплая встреча жителей Самолвы. Поэтому он особенно заинтересовался работой по развитию самой деревни. «Я доложил о наших планах. Они довольно обширные и затрагивают сразу несколько сфер – о них я уже рассказывал. Но сверх этого попросил президента помочь в части проведения ремонта дороги на Самолву», - рассказал Михаил Ведерников.

По его словам, приложено максимум усилий, чтобы дорога была в приличном состоянии, но на её полную реконструкцию требуется очень большая сумма. «Предварительную поддержку такого проекта мы получили», - уточнил губернатор.

Также он добавил, что глава государства положительно оценил идею проведения ежегодного молодёжно-патриотического лагеря в Печорах с филиалом в деревне Самолва. «В рамках проекта мы организуем работу и со школьниками, чтобы дети из разных регионов нашей страны, в том числе и Псковской области, могли знакомиться с нашими памятниками истории и культуры», - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, Владимир Путин посетил Псковскую область 11 сентября.